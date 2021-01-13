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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da haraç çetesine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da haraç çetesine operasyon: 6 gözaltı

Polis ekiplerince paylaşılan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Suç Örgütü Haraç Çetesi Nitelik 


- İstanbul’da bir iş adamının şirketine el koymaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giyim Kent’de T.E. adlı bir iş adamının şirketine el koymaya çalışan organize bir suç şebekesini tespit etti. Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında “nitelikli yağma” ve “tehdit” gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan organize suç örgütü üyesi S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö. 6 kişinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda söz konusu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 av tüfeği, bu silahlara ait 14 fişek ile miktarı girilmemiş 12 imzalı halde senet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (SK-ÖFA
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