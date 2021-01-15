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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın son gününde trafik yoğunluğu

trafik yoğunluğundan görüntüler

Metrobüs Durağı Aritas Kamera Toplu Ulaşım Trafik Yoğunluğu 

-insan yoğunluğundan görüntüler
-metrobüsten görüntüler
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Trafik yoğunluğu yüzde 60’a yaklaştı İSTANBUL

- İstanbul’da, haftanın son gününde işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ’da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB’nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 60’a yaklaştı. İstanbul’da, haftanın son gününde mesaiyi bitiren vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. İşten çıkan vatandaşlar trafikte ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.
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