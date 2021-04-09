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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu.. Trafik yüzde 67'ye çıktı

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu.. Trafik yüzde 67'ye çıktı

Trafikten drone görüntüleri

Hafta Sonu Aritas Toplu Ulaşım Trafik Yoğunluğu 

-Aktüel görüntüler
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yaşanan trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.
Saat 17.00 sırlarında yüzde 67'lere çıkan trafik yoğunluğu Cevizlibağ'da havadan görüntülendi. Korona virüs vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi. Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 67'e ulaştı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek.
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