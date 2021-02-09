İstanbul'da hafriyat kamyonu denetimi

-polisten görüntü

-ceza yiyenlerden görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) -- Kurallara uymayan hafriyat kamyonlarına ceza kesildi İSTANBUL



- Arnavutköy ve Eyüpsultan'da Sivil Trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Araçların tonajına, kasalarında branda olmasına ve plakaları okunmayan araçlara yoğunlaşan ekipler kurallara uymayan sürücülere ise ceza yazdı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı ile Eyüpsultan Selanik Bulvarı üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kemerburgaz Selanik Bulvarı üzerinde kamyonları tek tek durduran ekipler, araçların muayenesine, kasalarında branda olup olmadığına ve uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını denetledi. Ayrıca plakaları okunmayan araçları da kontrol eden ekipler, kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi. (MT-ZA-



loading...