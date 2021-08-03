Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti

İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti

İşyerine giren kamyon

Polis Savaş Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Trol 

-Kamyonun sürücüsü ve vatandaşlar
-Zarar gören yerler
-Röportaj

( İSTANBUL )- Tarabya’da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu işyerine daldı- Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken vatandaşlar ölümden döndü İSTANBUL

- Tarabya’da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak işyerine daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar ise ölümden döndü. Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapmak için 34 LR 3083 plakalı hafriyat kamyonunu park eden Rasim Varol (51) araçtan indi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu işyerinin duvarı yıkılırken, vatandaşlar ise ölümden döndü. Ortalık savaş alanına döndü Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ile Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Kazayı gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İncelemelerin ardından kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (DCC- MB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı