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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim

-Uygulama noktasına giren kamyonlar

Polis Tonaj Hafriyat Kamyonu 

--Ehliyetsiz ve fazla tonajlı kamyon sürücüsü
--Kamyonun tartılması
--Sürücüye ceza yazılması
--Aracın otoparka çekilmesi
--Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL ) İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim- Fazla tonajlı ve sahte ehliyetli hafriyat kamyonu sürücüsü denetime takıldı İSTANBUL

- Sivil Trafik Polisleri tarafından Arnavutköy ve Başakşehir'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Arnavutköy'de bulunan uygulama noktasına giren yabancı uyruklu hafriyat kamyonu sürücüsü hem gereğinden fazla yüklü hem de sahte ehliyetli çıkınca cezadan kurtulamadı. İstanbul Emniyetine bağlı Sivil Trafik Polisleri İl’in çeşitli bölgelerinde hafriyat kamyonları ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Arnavutköy’de yapılan denetimler esnasında uygulama noktasında durdurulan yabancı uyruklu bir hafriyat kamyonu şoförü polislere önce normal tonajlı olduğunu söyledi daha sonrasında ise sahte ehliyetle kandırmaya çalıştı. Ekipler hafriyat kamyonunu önce tartıya sokarak fazla tonajını tespit etti daha sonrasında ise ehliyetin sahte olduğu tespit edildi. Hafriyat kamyonu polis otoparkına çekildi sürücüsü ve hafriyat şirketine ise cezai işlem uygulandı. Muayenesi olmayan kamyonlarda otoparka çekildi Denetimler esnasında muayenesini geciktirmiş olan veya yaptırmamış olan sürücülere ise hem cezai işlem uygulandı hem de araçları çekilerek polis otoparkına götürüldü. (BT-ÖFA
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