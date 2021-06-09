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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

- Sivil trafik ekiplerinin harfiyat kamyonları denetlemesi - Trafik polislerin denetim ve işlem yapılmasıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince Eski Edirne Asfaltı Habipler yolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında hafriyat kamyonları denetlendi.Bu kapsamda tonajları belirtilmemiş veya riskli görülen araçlar tonaj ölçüm noktasına götürüldü. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uygulandı.Denetimlerin gün boyu belirli noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Polis Tonaj Hafriyat Kamyonu 

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