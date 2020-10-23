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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da güpegündüz etek hırsızlığı kamerada

İstanbul’da güpegündüz etek hırsızlığı kamerada

-Güvenlik kamerası-

Kamera Hırsız 

-Şahsın gelmesi
-Etekleri çalması
-Uzaklaşması
--Cep telefonu-
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenler’de bir şahıs yol üzerinde duran 11 adet eteği kaşla göz arasında çaldı İSTANBUL

- Esenler’de kimliği belirsiz bir şahıs, yol üzerinde duran 300 lira değerindeki 11 adet eteği güpegündüz kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Olay anı kameralara yansırken, soğukkanlı hırsızın rahat tavırları “pes” dedirtti. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada mağazanın önünde duran kadın kıyafetlerini gözüne kestirdi. Hiç zaman kaybetmeyen şahıs, 300 lira değerindeki 11 adet eteği güpegündüz kaşla göz arasında çaldı. Saniyeler süren olayda etekleri çalan soğukkanlı hırsız, ardından kayıplara karıştı. 300 liralık 11 eteği çalarak kaçtı Olayın ardından eteklerin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vahap Moroğlu, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu Moroğlu, eteklerin saniyelerin içerisinde çalındığını gördü. Esnaf ardından kayıtlarla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. “Eteklerimizi kendi malı gibi aldı gitti” Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Vahap Moroğlu, “Giyim mağazamızda bugün hırsızlık olayı yaşandı. 18-25 yaş aralığındaki erkek bir şahıs, 10-15 eteğimizi kendi malı gibi aldı gitti. Biz içeride olduğumuz için görmedik ama hırsızlığı çok rahat bir şekilde yaptı. Arada sırada bu tür hırsızlıklar oluyor ama tekrar olmamasını temenni ediyoruz” dedi.

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