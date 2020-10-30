İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

-Gökkuşağından görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası hayran bıraktı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı. Haliç’te görünen gökkuşağı ise kısa bir süre sonra kayboldu.



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