İstanbul’da Gökkuşağı sürprizi

-Gökkuşağından görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul’da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin bir çok noktasından görünen gökkuşağının büyüleyici güzelliği kendine hayran bıraktı.



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