İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış

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( İSTANBUL )- Yolları su bastı İSTANBUL



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının başladı.

Bazı yerlerde yolları su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının başladı.

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı yerlerde yolları su bastı. Rogarlar taştı. Vatandaşlar yolda güçlükle ilerledi.



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