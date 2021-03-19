İstanbul’da ‘’Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çetesine operasyon

-Şüphelinin pencereden aşağıya attığı silahtan görüntü

-Organize suç ekiplerinden görüntü

-Polis dronundan görüntü

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden ‘’Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çete lideri Gürkan G. birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından ‘’Fino Gürkan’’ lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan drone ile adresler gözetlendi. Baskın sırasında evde bulunan silahı pencereden attı Güngören Tozkoparan Mahallesi Mehter Sokak’ta bulunan bir adrese yapılan baskın sırasında şüphelilerden biri evde bulunan silahı pencereden dışarı attı. Polis ekipleri evde bulunan şahsı göz altına alırken binanın arka bahçesine atılan silaha el konuldu. Çete lideri Gürkan G. Güngören’de bulunan evinde yakalanırken operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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