İstanbul’da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

-Cipin havalanması

-Araca girmesi

-Diğer araçlarına birbirine çarpması

-Vatandaşların koşması

-Kapıyı açıp içeridekilerin çıkartması

-Araçtakilerin panik yaşaması

--Aktüel kamera-

-Kazaya karışan araçlar

-Hasar gören bina korkuluğu

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks cip park halindeki araca ok gibi saplandı- Şaha kalkan cipin içerisindekiler büyük panik yaşadı İSTANBUL



- Kağıthane’de kar yağışı esnasında dik yokuştan inmeye çalışan kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks cip, park halindeki araca ok gibi saplandı. Film sahnelerini aratmayan olayda cipin şaha kalktığı anlar kameralara yansıdı. Yaralananın olmadığı kazada araç içerisindekiler ise büyük panik yaşadı. Kaza, Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı esnasında sokakta 34 HY 0805 plakalı Audi Q3 marka cip ile seyreden Mehtap Bilici, dik yokuştan inmek istedi. Yağış nedeniyle kayan arabayı tutamayan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, kaldırıma çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin şaha kalktığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Film sahnelerini aratmayan kaza Görüntülerde, kontrolden çıkan lüks cip havalanarak park halindeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç önündeki araca çarpıyor. Cip ise çarpma sonucu durabiliyor. Paniğin yaşandığı görülen kazada vatandaşlar gelerek aracın kapısı açıyor. İçerisindekiler ise panikle araçtan inerek sokaktaki bir eve sığınıyor. Araca ok gibi saplandı Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Bilici, “araç hızını azaltmamak” maddesinden kusurlu bulundu. Cipin araçlara çarpması nedeniyle sokaktaki binanın korkuluklarında da maddi hasar meydana geldi. (DCC-YM



