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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu

Polis ekiplerinin adrese girişinden görüntü

Terör Örgütü Trol 

-Gözaltına alınan şüpheliden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, il genelinde Fetullahçı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres Kağıthane Hamidiye Mahallesi Safa Sokak’ta bulunan bir site oldu. Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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