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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ operasyonu

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik birden fazla adrese gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olan şahıslar gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Megakent'in birden fazla adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Geniş çapta gerçekleştirilen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip destek verdi.
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