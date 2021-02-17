- İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

-Baskında hücre evlerindeki aramalar

-Hücre evlerinde ele geçirilen yabancı ve yerli paralar

-Hücre evlerinde kalan fetö üyesinin yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alınması

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İstanbul’daki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu örgüte mensup oldukları ve soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında “firari” durumda bulunan 31 şüphelinin yakalanmalarına yönelik FETÖ’nün İstanbul’daki “Gaybubet evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik 29 farklı noktaya baskın yapıldı. Gece saatlerinde Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 31 FETÖ/PDY üyesi 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen hücre evlerinde yapılan aramalarda 17 bin 515 Euro, 6 bin 950 TL, 3 adet F serili 1 ABD doları, 2 adet yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 FETÖ mensubu, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor. (SK-ÖFA



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