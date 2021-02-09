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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da feci olay: Çatı katından düşen kadın öldü

İstanbul’da feci olay: Çatı katından düşen kadın öldü

Düşen kadın

Psikolojik Tedavi Cenaze Aracı İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sinir krizi geçirenler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Kağıthane’de 5. kattan aşağıya düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti- Kadının cesedini gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- Kağıthane’de 5. kattan aşağıya düşen 46 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının cesedini gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, psikolojik tedavi gördüğü ve önceden teşebbüste bulunduğu öğrenilen kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 46 yaşındaki Güner Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak üzerindeki 2 binanın arasına düşen kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. 5. kattan aşağıya düştü, yakınları sinir krizi geçirdi Bunun üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerine önlem aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda düşen kadının antidepresan ilaçlar kullandığı, psikolojik tedavi gördüğü ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığı bilgisine ulaştı. Öte yandan kadının cesedini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının yakınlarını yine çevredeki vatandaşlar teselli etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DCC-YM-
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