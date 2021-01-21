İstanbul’da feci kaza: Otomobil yokuş aşağıya uçtu

-Kontrolden çıkması

-Olay yerine giden ekipler

-Takla atan araç

-Ekiplerin çalışması

-Aracın kaldırılması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada kayan otomobil takla atıp ters döndü- Yokuş aşağıya uçan araçtan çıkarak kaçan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı İSTANBUL



- Kağıthane’de yokuştan indiği esnada kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yokuş aşağıya uçtu. Takla atarak ters dönen araç içerisinde çıkan 3 kişi, koşarak kaçtığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırırken, otomobilin kaydığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı Tolga T. arkadaşları Mert Can M. ve Arda Baran H. ile otomobille semtte seyretmeye başladı.

T., dik bir yokuştan indiği esnada kayması sonucu otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, merdivenli bir sokağın başındaki duvara çarptıktan sonra takla atarak aşağıya uçtu. Aracın sokakta kaydığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Takla atan araçtan çıkıp kaçtılar Ters dönen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak çıkan 3 arkadaş, telaşla caddeye inerek kaçmaya başladı.

Aracın takla attığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, araçta kimseyi bulamadı. Şahısların kaçtığı bilgisini alan polis, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gültepe Polis Merkezi Amirliğine götürülen 3 şahsa burada ifadeleri alınarak sorgulanmalarının ardından “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar ardından tedbir amaçlı polis merkezine çağrılan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ters dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.



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