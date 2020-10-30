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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs yakalandı

İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs yakalandı

Adliyeye sevk

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-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Bağcılar’da yaşadığı evi ateşe veren uyuşturucu bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu krizine girdikten sonra ailesinden para alamadığı için yaşadığı evi ateşe vererek kaçan madde bağımlısı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde dün saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Mehmet Fuat Ö.(26) sabah saatlerinde uyuşturucu krizine girdi. Ailesinden para isteyen genç alamayınca yatak odasını ateşe verdi. Kardeşinin araya girmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak krize giren genç ailesinin evden dışarıya çıkartarak daireyi tekrardan ateşe verdi. Evin tamamen alevlere teslim olduğu olayda, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev alev alev yandı Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairedeki alevlere dört bir yandan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evin yandığı anlar karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Öte yandan olayın ardından evi ateşe veren Mehmet Fuat Ö, kaçarak kayıplara karıştı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar polisi kısa sürede yakaladı Olayın olduğu saatten bu yana ilçe genelinde ve çevre ilçelerde araştırma yapan polis, fiziki takipler sonucunda şahsı Gaziosmanpaşa’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olan ve Bağcılar Polis Merkezi Amirliğine götürülen Mehmet Fuat Ö., ifadesinin alınması sonrası adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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