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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa denizin ortasında yakalanan tekneyi su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa denizin ortasında yakalanan tekneyi su bastı

Tekneden görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Cep Telefonu Yağmur Suyu 

-Teknede bulanan vatandaşlardan görüntü
-Tavandan su dökülmesi

( İSTANBUL )- İçerisi yağmur suyuyla dolan teknede bulunan yolcular büyük korku yaşadı İSTANBUL

- İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağmura denizin ortasında yakalanan içinde yolcuların bulunduğu tekneyi su bastı. Teknede yağmur suyuyla dolarken, teknede bulunan yolcular ise büyük korku yaşadı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmurun etkili olduğu saatlerde Kadıköy'den Eminönü'ne giden bir tekneyi su bastı. Tekne tavandan dökülen yağmur suyuyla doldu. Denizin ortasında yağmura yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlar ise bir vatandaşı cep telefonuna böyle yansıdı.
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