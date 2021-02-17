-Yardıma koşan vatandaşlar

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( İSTANBUL ) - İstanbul'da etkili olan kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı İSTANBUL



- İstanbul'u 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı. Marmara Bölgesi hafta sonu itibarıyla soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul'da haftanın ilk 3 gününde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ümraniye’de sürücülere kontak kapattırdı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı. (MB-)



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