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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı görüntüleri mest etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı görüntüleri mest etti

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Megakentin kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi İSTANBUL

Kar Yağışı 


- Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı drone ile görüntülendi. Beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, megakentin bazı bölgelerini adeta beyeza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan megakentin görüntüsü drone ile görüntülendi. (MB-
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