- İstanbul'da etkili olan kar E-5'te görüş mesafesini kısalttı

-Yağan kar



( İSTANBUL )- İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili okuyor İSTANBUL



- İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça kısaldı. İstanbul'da gün içerisinde ara ara devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da Anadolu Yakasında da kar yağışı etkili oluyor. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman oldukça kısaldı. (CGK-



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