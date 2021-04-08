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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da “esnafın kabusu” Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

İstanbul’da “esnafın kabusu” Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Hırsızlık anları
-Şahsın iş yerine girişi ve çıkışı
--Cep telefonu-
-Şahsın adliyeye sevki
--ARŞİV-

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de iş yerlerinden çok sayıda telefon çalan yabancı uyruklu hırsız yakalandı- Polisi hırsızın evini saatlerce izlediği görüntüden tespit etti İSTANBUL

- Şişli’de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, 7 saat evine gelmesi beklenilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şişli’de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan 5 cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerlerine giren hırsız esnafın dikkatine dağıttıktan sonra cep telefonlarını çalıyor. Şişli polisi 7 saat kapıda bekleyerek yakaladı Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde kaldığını belirledi. Cezayirli hırsız tutuklandı Bunun üzerine adresini de tespit eden Şişli polisi, 7 saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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