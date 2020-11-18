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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı

-eve giren polisler

Polis Akalan Terör Örgütü Polis Ekipleri 

--evden detay
--detay
--gözaltına alınan şüpheli

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8’i gözaltına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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