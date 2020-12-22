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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da Elmalı Barajı alarm veriyor: Yüzde 24.32’ye düştü

İstanbul'da Elmalı Barajı alarm veriyor: Yüzde 24.32’ye düştü

Drone görüntüsü

Bahar Yağmurları Doluluk Oranı İçme Suyu Sonbahar 

-barajın su seviyesi
-barajın üzerinin yeşil örtü kaplaması

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan Elmalı barajı da nasibini aldı. Elmalı barajının su seviyesinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken, baraj suyunu yeşil bir tabakanın kaplaması dikkat çekti. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39’larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 32.53 oranında ölçülürken, bu oran Aralık ayında yüzde 24.23 seviyelerine geriledi. Öte yandan Baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti. Öte yandan yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi. (AZ-
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