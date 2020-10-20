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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim

Denetim anı

Akalan Ruhsatsız Silah 

-İş yerlerine girilme anı
-Vatandaşlar
-Arama yapılması

( İSTANBUL ) -- 122 adet fişek ele geçirildi İSTANBUL

- Fatih’te eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, 2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah, 122 adet fişek ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli 137 personelin katılımıyla, Fatih’te umuma açık eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen “ULUBATLI-12” genel asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah,122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise, 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı. (ZA-
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