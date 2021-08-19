Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstanbul’da düzensiz göçmenleri yönelik çalışmalar sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da düzensiz göçmenleri yönelik çalışmalar sürüyor

İstanbul’da düzensiz göçmenleri yönelik çalışmalar sürüyor

Düzensiz göçmelere yönelik yapılan çalışmalar

Sosyal Medya Akalan Göç Sınır Dışı 

-Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen düzensiz göçmenler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- İstanbul’da dün 506 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da 18 ilçede, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, 506 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzensiz göçmenlere yönelik dün, 18 ilçede yapılan çalışmalarda 239’u Afgan uyruklu, 267’si diğer uyruklardan olmak üzere 506 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışmalarda yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. (İD-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı