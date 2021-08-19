İstanbul’da düzensiz göçmenleri yönelik çalışmalar sürüyor

-Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen düzensiz göçmenler

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( İSTANBUL ) -- İstanbul’da dün 506 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL



- İstanbul’da 18 ilçede, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, 506 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzensiz göçmenlere yönelik dün, 18 ilçede yapılan çalışmalarda 239’u Afgan uyruklu, 267’si diğer uyruklardan olmak üzere 506 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışmalarda yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. (İD-

