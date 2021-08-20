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İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip devam ediyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip devam ediyor

İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip devam ediyor

Düzensiz göçme kontrollerine ilişkin görüntüler

Akalan Göç Sınır Dışı Trol 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmalarda 436 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Düzensiz göçmelere ilişkin 16 ilçede dün yapılan kontrollerde 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklardan olmak üzere toplamda 436 düzensiz göçmen yakalandı. Kontrollerde yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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