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İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip

İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip

Kontrollerde yakalanan düzensiz göçmenler

Sosyal Medya Akalan Göç Sınır Dışı Trol 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- Kontrollerde 547 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlere ilişkin İstanbul’da 18 ilçede yapılan kontrollerde 547 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlere yönelik kontrol yapıldığını açıkladı.
İstanbul’da 18 ilçede dün gerçekleşen kontrollerde 167’si Afgan uyruklu olmak üzere toplamda 547 düzensiz göçmen yakalandığını kaydetti.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceğini belirten Vali Yerlikaya, kontrollerin devam edeceğini belirtti.
(İD-YM
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