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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul’da drone destekli trafik denetimi

- İstanbul’da drone destekli trafik denetimi

Uygulamadan görüntüler

Para Cezası Trafik Denetimi 

-Cezai işlem uygulanması
-Drone görüntüleri
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı’nda uygulama noktası kuruldu. Polis ekipleri drone yardımıyla trafikte kurallara uymayan sürücüleri tespit etti. Uygulama noktasına çekilen sürücülere para cezası kesildi. Seyir halinde telefonla konuştuğu fark edilen araç sürücüsü Hasan Uzan’a 288 TL idari para cezası uygulandı. Drone’u havada görmediğini söyleyen Uzan, güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.
Uzan, “Cezayı yemek bir ders olacak” dedi.
Bir başka araç sürücüsüne ise kemer takmadığından dolayı 132 TL ceza kesildi. (CS-EG-
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