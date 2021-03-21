Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı

İstanbul’da drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı

Drift

Karayolları Trafik Güvenliği Para Cezası Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Detay
-Şahsın polis merkezine teslimi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sultanbeyli'de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan M.T.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinde yaptıkları çalışmalarda Sultanbeyli çesinde bir sürücünün drift yaptığı görüntüleri kişisel hesabı üzerinden paylaştığı görüldü.
Ekipler görüntüleri kullanarak önce aracın plakasını ardından sürücünün kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla sürücü M.T.Ö.'yü gözaltına aldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine Karayolları Trafik Kanunun 67/1D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak el konuldu. Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücü M.T.Ö. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılması için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement