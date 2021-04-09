Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da dolu ve sulu kar sürprizi

İstanbul’da dolu ve sulu kar sürprizi

Dolu yağışı

Akalan Dolu Yağışı Soğuk Hava Dalgası Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Sulu kar yağışı
-İnsanların koşturması

( İSTANBUL )- Nisan ayında İstanbul’da sulu kar sürprizi İSTANBUL

- Meteoroloji genel müdürlüğünün yaptığı tahminler sonrası İstanbul’un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı görüldü.
Beyoğlu Cihangir, Beşiktaş ve Sultanahmet de öğlen saatlerinde dolu ve sulu kar yağışı meydana geldi. Meteoroloji genel müdürlüğünün yaptığı tahminlerde İstanbul kısa süreli soğuk hava dalgası etkisine gireceği belirtilmişti. Bugün çok bulutlu gösteren hava tahminleri İstanbul’un bazı bölgelerinde ara ara dolu ve sulu kar şeklinde görüldü.
İstanbullular bu durum karşısında hazırlıksız yakalandı. Haftasonu da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenirken haftaya sıcaklıkların mevsim normallerine geleceği tahmin ediliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement