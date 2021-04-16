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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da dolandırıldığını Denizli’de öğrendi

İstanbul’da dolandırıldığını Denizli’de öğrendi

Bekçilerle ve şüphelilerden görüntü

İran Sahte Kimlik 

-Nasrin Kerkusi röportaj
-Şüphelilerin ekip aracına bindirilmesinden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de bekçilerin kimlik kontörlü sırasında yabancı uyruklu bir şüphelinin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şüpheli kendisine İstanbul’da 500 TL karşılığında Türk kimliği diye sattıklarını iddia ederken, kimlikte bulunan isim bilgileri de Suriyeli birinin üzerine çıktı. Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran’dan İstanbul’a 5 önce gelen Emin Gülka Denizli’ye gelmek isterken tanımadığı bir kişi ona bin TL karşılığında Türk kimliği verebileceğini belirtti.
Bunun üzerine Gülka cebinde 500 TL olduğunu söyleyince dolandırıcı cebindeki para karşılığında kimliği Gülka’ya sattı. İstanbul’da 3 gün kalan ve sonrasında Denizli’ye gelen Gülka burada 2 gün kaldıktan sonra sokakta gezerken bekçilerin şüphesi üzerine durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bekçilerin dikkati üzerine kimliğinin sistemde Suriyeli bir kişinin üzerine çıktığını ve Shemen Kardes isimli birinin olduğu öğrenildi. Gülka bunun üzerine bekçilere İstanbul’da bir kişi tarafında Türk kimliği diye satıldığını iddia etse de, Gülka'nın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. “İstanbul’da satmışlar ve buraya göndermişler” Gülka’nın arkadaşı olan Nasrin Kerkusi, Türkiye kimliksiz dolaşamayacağını söyleyerek kandırdıklarını belirterek, “Bu arkadaşı gelmiş İran'dan 1 hafta tutmuşlar. Konuşmuş buna kimlik satmış. Sen böyle Türkiye’de kimliğin pasaportun olmadan gezemezsin. Bu arkadaş kimlikten falan anlamıyor ve buna satmışlar Türk pasaportu diye. Kimliğe bin TL demişler. Bakmışlar masraf falan çokmuş cebinde olan 500 TL’yi görünce o fiyata satmışlar. İstanbul’da satmışlar ve buraya göndermişler” dedi.

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