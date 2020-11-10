İstanbul’da dolandırıcıların yakalandığı nefes kesen anlar kamerada

-Yere yatırılması

-Gözaltına alınmaları

-Şüphelilerin çıkışı

-Mağdur ile röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- İnternet üzerinden konuştukları 2 vatandaşın araçlarını çalan şahıslar yakalandı İSTANBUL



- İstanbul’da internet üzerinden anlaştıkları 2 vatandaşın araçlarını test etme bahanesiyle çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı nefes kesen o anlar kameralara yansıdı. Esenyurt’ta 3 şüphelinin internet üzerinden anlaştıkları 2 şahsın araçlarını test amacıyla çalmasının ardından şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yaşlandıkları an kamerada Şahısların internet üzerinden araç satanları hedef aldığının belirlenmesi üzerine çalışma yapan polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şahısları takibe alan polis, akaryakıt istasyonunda 3 şüpheliyle birlikte çaldıkları araçları kıskıvrak yakaladı. Şahısların yakalandıkları an güvenlik kameralarına yansıdı. Suç makineleri tutuklandı Şüphelilerin yakalanmasının ardından araçta arama yapan polis, 1 adet tabanca ve 2 adet sahte plaka ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Cumali A. (28), Eren L. (24) ve Müslüm Y. (30) emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların emniyette toplamda 56 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Ele geçirilen 2 araç ise sahiplerine teslim edildi. (DCC-ÖFA



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