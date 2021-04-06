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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da ‘dilenci’ operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı

İstanbul’da ‘dilenci’ operasyonu: 11 kişiye işlem yapıldı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Para Cezası Akalan Zabıta Yaya Trafiği Seyyar Satıcılar 

-Yollarda ve köprü altlarında toplanan dilenciler
-Bir dilencinin koluna sardığı bezi açması
-Yakalananların minibüse doldurulması
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Üsküdar’da polis ve zabıta ekiplerince yapılan ‘dilenci’ operasyonunda, 4’ü kadın 11 kişi hakkında işlem yapıldı İSTANBUL

- İstanbul’da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, köprü altlarında bir dizi denetim yapan emniyet ekipleri, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı. Toplumun huzurunu ve kamu düzeninin bozulmasına neden oldukları gerekçe gösterilen dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4’ü kadın 7 şahıs hakkında “Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince “Dilencilik Yapmaktan” idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 farklı kişi hakkında Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince “Seyyar Satıcılık” yapmaktan idari işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı kişilerin ‘hasta’ taklidi yaptıkları göze çarparken, bir kişinin de kolunu bezle sararak ‘sakat’ numarası yaptığı dikkat çekti. (SK-CGK
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