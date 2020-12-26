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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL )- 539 polis, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi İSTANBUL

Polis Akalan Yakalama Kararı Hapis Cezası 


- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 209 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fizik takiplerin ardından ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 539 polisten oluşan 253 ekip, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi.
Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan toplam 209 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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