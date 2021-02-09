İstanbul’da dev dalgalar sahili dövdü

-Drone havadan detay

-Fotoğraf çektirenler detay

-Diğer detaylar



( İSTANBUL - DRONE)- Fatih sahilinde dalgalar kıyıdan böyle görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına dolayısı ile Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu. Fatih Cankurtaran sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi bulduğu görüldü.

Bazı fotoğraf tutkunlarının ise dalgalara aldırış etmeden kıyıda fotoğraf çektirdiği görüldü.

Dalgaların yüksekliği ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. (EG-



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