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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da dev dalgalar sahili dövdü

İstanbul’da dev dalgalar sahili dövdü

Dalgalar detay

Şiddetli Fırtına Kamera Lodos 

-Drone havadan detay
-Fotoğraf çektirenler detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Fatih sahilinde dalgalar kıyıdan böyle görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına dolayısı ile Fatih sahilinde dev dalgalar oluştu. Fatih Cankurtaran sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi bulduğu görüldü.
Bazı fotoğraf tutkunlarının ise dalgalara aldırış etmeden kıyıda fotoğraf çektirdiği görüldü.
Dalgaların yüksekliği ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. (EG-
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