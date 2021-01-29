İstanbul’da dev dalgalar 5 metreye kadar çıktı

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( İSTANBUL )- Fatih dalgalar kıyıdan böyle görüntülendi- Lodos nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi İSTANBUL



- Fatih Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Her gün balık tutan tekne ve kayıkların dalgalar nedeniyle denizde olmadığı görüldü.

İstanbul ve Marmara için yapılan fırtına uyarılarının ardından Fatih Cankurtaran Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 5 metreyi bulduğu görüldü.

Fırtına etkisi nedeniyle denizin rengi değişti. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları ile Yalova ile Yenikapı arasında yapılan vapur seferleri iptal edildi. İDO, resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 29.01.2021 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferi, saat 11:45 Yenikapı-Yalova seferi, saat 11.45 Yalova-Yenikapı seferi, saat 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi, saat 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.





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