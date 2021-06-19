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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu

İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu

Nalburdan kaçanlar

Deprem Nalbur Dükkanı 

-Nalburda düşen eşyalar
-Sokaktaki insanlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kartal merkezli deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında ürünler yerlere savruldu. İstanbul’da saat 15.07 sıralarında deprem meydana geldi. 3.9 şiddetinde gerçekleşen deprem özellikle merkez üssü olan Kartal'da olmak üzere çoğu ilçede hissedildi. Deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında bulunan ürünler de raflardan düşerek yerle bir oldu. Deprem nedeniyle panik olan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. (CGK
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