İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu

-Nalburda düşen eşyalar

-Sokaktaki insanlar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kartal merkezli deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında ürünler yerlere savruldu. İstanbul’da saat 15.07 sıralarında deprem meydana geldi. 3.9 şiddetinde gerçekleşen deprem özellikle merkez üssü olan Kartal'da olmak üzere çoğu ilçede hissedildi. Deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında bulunan ürünler de raflardan düşerek yerle bir oldu. Deprem nedeniyle panik olan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. (CGK

