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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da denizde Covid-19 denetimi

İstanbul'da denizde Covid-19 denetimi

Ekiplerin teknelere binmesi

Gesi Trol 

-Sahillerin denetlenmesi detay
-Vatandaşların uyarılması detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında İstanbul'da emniyet güçleri denizde denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Valiliklere de Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı. Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Öte yandan ekipler deniz üzerinden sahillerdeki yoğunluklara yönelik olarak da gözetleme yaptı. Denetimlerde vatandaşlarda uyarılarda bulunarak sosyal mesafenin korunması istendi. (EG-
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