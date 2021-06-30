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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da dehşet: Eşini çalıştığı iş yerinde bıçakladı

İstanbul'da dehşet: Eşini çalıştığı iş yerinde bıçakladı

polisten görüntüler

İlk Müdahale Görgü Tanığı Ağır Yaralı Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-olay yerinden görüntüler
-görgü tanıklarıyla röp

( İSTANBUL )- 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arbede sıralanan yaralanan koca ise gözaltına alındı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir kişi, emlakçıda çalışmasını istemediği eşini iş yerinde bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, arbede sırasında hafif şekilde yaralanan koca ise gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle Düz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Özbek uyruklu Furkat Suyarof (32), emlakçıda çalışmasına izin vermediği eşini evden çıkınca takip etti. Ardından emlakçıya gelen Suyarof, kahvaltı yapan eşiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran Suyarof, eşi Dilsuz Berdieva’ya (35) saldırdı. Berdieva, vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Suyarof, eşini bıçakladığı sırada yaşanan arbedede kendisini de yaraladı. Emlakçıdan gelen çığlıkları duyan esnaf durumu polise bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralı kadına ilk müdahaleyi de esnaf yaptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı kadının Küçükçekmece’deki özel bir hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan hafif yaralı koca ise kontrol için hastaneye götürüldü. Olayı anlatan görgü tanığı Mehmet Özkan, “Sabah saat 10.00 civarı olay meydana gelmiş, karşı komşuda çalışan bir bayan vardı. Tezgahtar olarak, eleman olarak ama evli olduğundan dolayı kocası izin vermiyormuş, burada çalışmasına. Eşine temizliğe gidiyorum diye söylemiş, kocası onu takip etmiş. İş yerinde kahvaltı yaparken tartışmış ve arbede yaşanıyor. Hanımefendiyi üç beş yerinden bıçaklamış. Sonra kendisini de bıçakla yaralamış. Hanımefendi ağır yaralanmıştı, kendisi de yaralanmıştı” diye konuştu.
(MT-RU
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