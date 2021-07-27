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İstanbul’da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada

İstanbul’da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Tartışmalar ve ateş açması

Akalan Kurşun Gözaltı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Aracın arkasından kurşun yağdırması
-Şahsın emniyetten çıkışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de bir şahıs tartıştıktan sonra giden şahsın aracına kurşuna yağdırdı- Ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane’de bir şahıs tartıştıktan sonra aracıyla yoluna devam eden kişinin arkasından tabancayla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir şahıs otomobille gelen bir kişiyi tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili kişi aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
O esnada belinden tabancasını çıkartan şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi de hızla olay yerinden uzaklaştı. Kağıthane polisinden kaçamadı Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs, olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC-ÖFA
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