İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurduğu anlar kamerada

-Tarafların tartışması

-Kavga etmeleri

-Döner bıçağıyla saldırması

-Tabanca çekerek üstüne yürümesi

-Bıçaklı genci tekme ve yumrukla darp etmesi

-Gence ateş açılması

-Gencin tekme atması

-Tarafların kaçması

--Cep telefonu-

-Saldırgan şahsın cezaevine teslim edilmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de döner bıçağıyla saldıran 24 yaşındaki genç silahla vurularak ağır yaralandı- Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi İSTANBUL



- Kağıthane’de önceden husumetli olduğu şahısla karşılaşan 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı tabanca ve döner bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan saldırgan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.25 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtteki 24 yaşındaki Fatih Karadeniz, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

Genç bir süre sonra önceden husumetli olduğu Adil T. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma sonrası Karadeniz, eline aldığı döner bıçağıyla tehditler savurmaya başladı.

Kavganın büyüğünü gören tarafların arkadaşları, iki şahsı birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Dakikalarca süren kavganın büyümesi üzerine Adil T. tekme ve yumruklarla Karadeniz’e saldırmaya başladı.

Karadeniz’in döner bıçağıyla karşılık vermesi üzerine silahını çeken T, gence kurşun yağdırdı. Kavga sonucu Adil T. kendisini uzaklaştıran arkadaşlarıyla kaçarken, karnına kurşun isabet eden Karadeniz ise ağır yaralandı. Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu Dehşet anları ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf birbirleriyle tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri eline aldığı döner bıçağını sallıyor. Tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle ikili bir süreliğine uzaklaştırılıyor. Kavganın devam etmesi üzerine tabancasını çeken saldırgan, bıçaklı şahsı tekme ve yumruklarla darp ediyor. Ardından da tabancayla şahsa ateş açıyor. Karnından isabet alan şahıs saldırgana tekme atıyor. Kavganın ardından taraflar arkadaşları tarafından uzaklaştırılıyor. Kağıthane polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı Öte yandan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karadeniz’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmaların ardından saldırgan şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, Adil T’yi olayda kullanılan döner bıçağı ve ateş açtığı tabancayla birlikte cadde üzerinde kıskıvrak yakaladı. Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi Gözaltına alınan Adil T. ve arkadaşı Oğuzhan A. (23) ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapılan Adil T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Oğuzhan A. ise ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabanca ve döner bıçağı ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. (DCC-ZA-



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