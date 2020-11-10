İstanbul'da defalarca mühürlenen eğlence mekanına 'koronavirüs' baskını

-Eğlence kulübü içinden görüntüler

-Müşterilerden görüntü

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde koronavirüs salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

Daha önce de mühürlendiği ortaya çıkan ve kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan çok sayıda kişiye para cezası kesildi. Alınan bilgilere göre dün gece bir ihbarı değerlendiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce mühürlendiği belirlenen eğlence merkezinin açık olduğu istihbaratını aldı. Yapılan denetimlerde söz konusu gece kulübünde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edilirken, eğlence merkezinde çok sayıda müşterinin olduğu belirlendi. Daha önce defalarca mühürlenen gece kulübünün kapalı olması gerektiğini belirleyen emniyet ekipleri, işletmeye ve içeride ‘müşteri’ olarak yer alan çok sayıda kişiye “Umum Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi” kapsamında 44 bin 520 lira idari para cezası verildi.

Söz konusu eğlence merkezi Bahçelievler Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Gece kulübü sorumlusu Ali B. hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. Öte yandan eğlence mekanına yönelik polis baskını, emniyet ekiplerinin kameralarına da yansıdı. (SK-ÖFA



loading...