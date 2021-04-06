Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

Yakalanan DEAŞ üyelerinin sağlık kontrolünden geçirilişi

Tahkikat Çatışma Akalan Ara Transfer Irak 

-Zanlıların adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin 2’si tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, aşırı uç radikal örgütlerden DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden ve bu örgüte fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yapmakla suçlanan 14 şüpheli dört gün önce yakalanmıştı. Yakalanan 14 şüphelinin ikisi polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 11 şüpheli dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 8’i hakkında ‘Adli Kontrol Hükümleri’ uygulanırken, 2 DEAŞ mensubu ise tutuklandı. Son 1 şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement