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İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltında: Operasyon anı kamerada
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltında: Operasyon anı kamerada

İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltında: Operasyon anı kamerada

Operasyon anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Operasyon Çatışma Akalan Gözaltı Terör Örgütü 


- İstanbul’da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 şahıs yakalandı. Operasyon anı da kameraya yansıdı. DEAŞ Terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden, şahıslara yönelik dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi.
Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece, ilçelerinde bulunan 12 farklı adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, toplam 10 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
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