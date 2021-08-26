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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Operasyon anı

Sosyal Medya Operasyon Çatışma Propaganda Gözaltı 

-Arama yapılması
-Şahıs yakalama
-Detay

( İSTANBUL )- 7 ilçede eş zamanlı yapılan operasyon anı kamerada İSTANBUL

- İstanbul’da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten şahıslar ile sosyal medya üzerinden DEAŞ veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bugün İstanbul’da bulunan 7 ilçede 9 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.
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