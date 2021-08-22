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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Operasyondan görüntüler

Çatışma Gözaltı Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 

-Adreslerin aranması
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul’da 19 Ağustos günü 8 ilçede, 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (İD-ZA-
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