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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

Özel harekat timlerinin adreslere baskın anı

İç Savaş Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Çatışma Terör Örgütü 

-Girilen evlerdeki aramalar
-Ele geçirilen materyaller
-Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü
-Zanlıların zırhlı araçlarla emniyete götürülüşü
-Diğer detayla

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu gece yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde özel harekat güçlerinin desteğiyle, kentin on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi.
Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin başladığı aktarıldı.
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